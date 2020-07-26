При Казанском федеральном университете откроют детсад для особенных детей

Осенью при Казанском федеральном университете откроют детсад для малышей с расстройством аутистического спектра. Об этом сообщают в пресс-службе вуза. Детский сад "Мы вместе" станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации, а также федеральной площадкой по сопровождению детей с РАС.

"Изначально планировалось, что детский сад будет принимать 75 нормотипических детей и 20 детей с расстройством аутистического спектра. Учитывая, что не только в Татарстане, но и в России подобные площадки для детей с РАС не достаточно распространены, принято решение, что детский сад полностью будет работать с детишками дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра," - пояснила доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования, исполняющая обязанности заведующего детского сада Ирина Нигматуллина.

В детском саду будут устроены 10 групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 8 групп "Особый ребенок" и две группы, обучение в которых будет проходить совместно с родителями. В группе будут находиться не более пяти детей, для каждого малыша будет разработана индивидуальная коррекционная программа, учитывающая его медико-психоло-педагогические особенности. Кроме того, в детском саду будет работать центр комплексного сопровождения для малышей с РАС в возрасте от одного года. Для них и их родителей будет проводиться комплексная психолого-педагогическая работа, что позволит повысить уровень как образования ребенка, так и его социализированности в современное общество.

С детьми будут заниматься врач-психоневролог и инструктор ЛФК, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, тьюторы, ресурсные педагоги.