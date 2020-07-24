В Татарстане на мужчину наехал катер

Сегодня на Волге на пловца наехал катер, сообщают в МЧС Татарстана.

По данным ведомства, инцидент произошел около 13 часов в 50 метрах от берега около поселка Васильево Зеленодольского района. Мужчина 1951 года рождения на катере «Bayliner45» (мотор Mercuser, мощность 135 л/с) совершил наезд на купающегося мужчину 1967 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ в хирургическое отделение, диагноз – обширная рана бедер и ягодиц, состояние средней степени тяжести.

Причиной происшествия спасатели называют тот факт, что пловец плыл брассом в подводных очках и резко вынырнул около лодки, друг друга судоводитель и купающийся вовремя не заметили. Пловец купался в необорудованном месте, об этом предупреждают специальные аншлаги на берегу.

Уточняется, что судно зарегистрировано в установленном порядке, удостоверение у водителя имеется, нарушения по документам и по оснащению судна не выявлены. Судоводитель находился в трезвом состоянии, ранее не привлекался.

