В Роспотребнадзоре рассказали, может ли в Татарстан прийти бубонная чума

В Роспотребнадзоре Татарстана оценили возможность распространения бубонной чумы на территории республики. По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, такой угрозы для РТ сегодня нет.

"Бубонная чума относится к разряду особо опасных инфекционных заболеваний, наиболее страшная ее форма — легочная. Для недопущения распространения этого заболевания применяются все те требования по санитарной охране территорий, которые действуют в период пандемии коронавирусной инфекции: обязательный санитарно-карантинный контроль, а при выявлении случаев обязательная госпитализация, определение круга контактных лиц и медицинское наблюдение", отметила Авдонина в ходе онлайн-брифинга.

Также она сообщила, что территория Татарстана является благополучной по чуме, переносчиков и условий для передачи этой инфекции нет, если не будет ее завоза.

"На сегодня угрозы завоза нет, поскольку мы далеки от той границы территорий, где может быть распространено заболевание, кроме того, международное сообщение пока не разрешено", - пояснила замглавы Роспотребнадзора РТ.

Напомним, ранее стало известно, что в Монголии от бубонной чумы скончался человек. Незадолго до этого он употреблял в пищу мясо сурков.

