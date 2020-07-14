В Монголии подтверждена первая смерть от бубонной чумы

В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток. Смерть подтвердили в минздраве государства, сообщает ГТРК "Ямал".

Подросток скончался 12 июля по дороге в больницу. В ходе проверки было установлено, что за три дня до смерти погибший вместе с друзьями ел мясо сурка. Двоих товарищей, а также еще 15 человек поместили на карантин. В настоящий момент они проходят курс лечения в больницах.

По словам советника директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, В России риска распространения этой инфекции нет, так как от бубонной чумы существует вакцина. Также академик пояснил, что чума передается через блох, паразитирующих на сурках.

Ранее опасения по поводу заболевания высказывали власти Крыма.