В Казани неизвестный обстрелял девочку из рогатки металлическими шариками. У ребенка ушиб мозга

Накануне в Казани неизвестный обстрелял из рогатки 12-летнюю девочку.

По данным Следкома РТ, инцидент произошел во дворе дома по улице Минская. Девочка сидела на лавке, когда в нее выстрелили, она почувствовала резкую боль в затылке. Она сообщила родителям, которые обратились за медицинской помощью. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

При осмотре места происшествия были обнаружены четыре металлических шарика, которыми, предположительно, стрелял неустановленный гражданин. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".