Стала известна стоимость проезда по трассе «Москва-Казань»

Председатель правления Росавтодор Вячеслав Петушенко в эфире телеканала "Россия-1" озвучил стоимость проезда по платной трассе "Москва-Казань". По его словам, проезд по всей трассе для легковой машины обойдется примерно в 1,6 тысяч рублей.

"Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легковой (машины) в районе 2,5 рубля за километр будет стоить", - сказал он, оценив проезд по всей протяженности будущей трассы примерно в 1,6 тысячи рублей", - сообщил он.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин поручил открыть трассу к 2024 году. Он отметил, что общий объём финансирования строительства составляет более 650 млрд рублей.