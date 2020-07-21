Стала известна стоимость проезда по трассе «Москва-Казань»

Председатель правления Росавтодор Вячеслав Петушенко в эфире телеканала "Россия-1" озвучил стоимость проезда по платной трассе "Москва-Казань". По его словам, проезд по всей трассе для легковой машины обойдется примерно в 1,6 тысяч рублей.
"Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легковой (машины) в районе 2,5 рубля за километр будет стоить", - сказал он, оценив проезд по всей протяженности будущей трассы примерно в 1,6 тысячи рублей", - сообщил он.
Напомним, что ранее Михаил Мишустин поручил открыть трассу к 2024 году. Он отметил, что общий объём финансирования строительства составляет более 650 млрд рублей.
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Прямо как олимпийские объекты, за деньги народа, народу сейчас продают услуги с этих объектов. А еще у народа заберут земли под трассу, выведя ее из оборота. "Гениально!"