Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва-Казань к 2024 году. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Татарстан. Мишустин отметил, что проект трассы Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом России на ближайшие 3-4 года.

По словам главы Правительства РФ, реализация данного проекта станет важнейшей частью общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики.

"Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России – Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Проект даёт регионам импульс к ускоренному развитию. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году", - сообщил премьер-министр.

Он также заметил, на строительстве дороги будет создано более 30 тысяч рабочих мест. И ещё более 130 тыс. – в смежных отраслях. Строительство трассы ускорит транзитные перевозки, станет стимулом к развитию предприятий малого и среднего бизнеса.

"С учётом особого значения трассы М-12 Правительство ставит задачу ввести её в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объём финансирования составляет более 650 млрд рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали", - сказал Михаил Мишустин.