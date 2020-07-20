«Торговые центры не закроются»: в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали очереди в ТЦ

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что торговые центры не закроются, и рекомендовали казанцам не стоять в очередях. Такую позицию сегодня на онлайн-брифинге озвучила замглавы ведомства Любовь Авдонина в ответ на просьбу журналистов прокомментировать очереди в ТЦ Казани.

По словам Авдониной, скопления людей на входе в магазины - это индикатор того, что сами торговые объекты соблюдают требования Роспотребнадзора - не допускать присутствие более одного человека на четырех квадратных метрах площади. А вот действия граждан, которые толпятся на входе, Авдонина назвала неправильными.

"То, что люди толпятся снаружи - это, конечно, неправильно. Я думаю, что если вы пришли в торговый центр и видите, что пока в данный магазин допуск ограничен, не надо стоять здесь же, можно зайти в другой отдел или прийти в другое время. Понятно, что торговые центры открылись, и все сразу решили купить все необходимое. Не надо торопиться, торговые центры не закроются, они будут работать", - заявила заместитель главного санитарного врача Татарстана.

Напомним, что ТЦ в Татарстане после долгого перерыва заработали только 15 июля, аналогично возобновили свою деятельность и заведения общепита.