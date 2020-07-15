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Фото Prokazan.ru

В Татарстане открываются торговые центры и кафе. Есть ряд условий работы

15.07.2020, 14:31 724 1 prokazan.ru
Есть ограничения по числу посетителей

В Татарстане с сегодняшнего дня разрешили работу заведений общепита, рынков и торговых центров. Соответствующее постановление от 15 июля опубликовано на официальном портале правовой информации. 

Обязательными условиями работы кафе и ресторанов является заполняемость мест не более чем наполовину, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра между столиками, перчаточно-масочный режим для работников, регулярная дезинфекция помещений, наличие в них санитайзеров. Разрешено проводить банкеты, но только на открытом воздухе - летних верандах, и при ограничении количества присутствующих: на каждого должно приходиться не менее 4 квадратных метров, а общее количество людей не должно превышать 50 человек.

В торговых центрах на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров помещения, аналогично общепиту должны соблюдаться меры предосторожности. 

Еще одно послабление касается режима работы республиканских отделений ЗАГС. Как и в случае с организацией работы предприятий общепита и сферы услуг, здесь действуют ограничения по количеству граждан на единицу площади. Так, норма в помещениях площадью 40 квадратных метров и менее допускает присутствие не более 10 человек. Если же площадь помещения свыше 40 метров, на каждого присутствующего должно приходиться не менее 4 квадратных метров.

 

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комментарии

Фанзиль
0
15 июля 2020
15:29
Вооо, спасибо, наконец! Бизнес оживёт, спасибо за услышанные мольбы!

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