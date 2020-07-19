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Рейд по казанским озерам: за что штрафовали отдыхающих и какие правила лучше не нарушать

19.07.2020, 15:01 292 1 prokazan.ru

В Казани прошли рейды на территории озер Лебяжье и Глубокое. В них приняли участие администрация Кировского и Московского районов, полиция, МЧС и волонтеры ОСВОД. Об этом сообщается в Instagram районов.

С отдыхающими провели 14 профилактических бесед о недопустимости разжигания костров, парковки в зеленой зоне, распития алкоголя в общественных местах, а также о безопасном поведении на воде. В итоге в отношении одного автовладельца, припарковавшего свою машину в зеленой зоне, составили административный протокол
 

 

 

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комментарии

Горожанин
0
19 июля 2020
15:18
Все правильно . Не [***] же с уголовниками ловить . Исключительно мирных граждан , которые в жару захотели искупаться . Все чаще и чаще в голове мысль - ДА КТО Ж НАМИ ПРАВИТ ТО ???

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