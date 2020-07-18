Как сообщает Forbes, потери бюджетов российских регионов на данный момент составляют 147 миллиардов рублей. Татарстан в этом рейтинге занимает третью позицию. Его дефицитность была оценена в 16,1 миллиарда рублей.

Лидирует в дефицитном рейтинге Москва: там доходы превысили расходы на 83 миллиона рублей.

"Сильнее всего кризис ощутили именно богатые регионы России — с развитой нефтедобычей (Татарстан) или сферой услуг (Москва)", - отмечает руководитель группы бюджетных исследований Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина.

Вместе с Татарстаном из-за нефтяной промышленности в дефиците оказались близкие регионы - Башкортостан и Удмуртия, а также Томская область и Республика Коми.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич считает:

"Бюджет Татарстана, третий по величине дефицита, пострадал больше не от связанных с коронавирусом ограничений, а от падения цен на нефть и необходимости выполнять майские указы президента Владимира Путина, считают опрошенные Forbes эксперты. Перед регионами выставлены KPI по нацпроектам, в частности по строительству дорог, поэтому республика более чем втрое увеличила расходы на дорожное хозяйство и "влетела" в дефицит".

Эксперты считают: при отсутствии поддержки со стороны центра дефицит будет расти и тогда регионам придется влезть в долги. По словам Зубаревич, пик кризиса придется на декабрь, когда всем субъектам РФ придется расплачиваться по госконтрактам.