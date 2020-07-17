Это может быть убийство: Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту пропажи двух подростков

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц" по факту пропажи двух подростков в Буинском районе.

По предварительным данным, подростки уехали купаться на мотоцикле на плотину у деревни Маматкозино. После того, как спустя полчаса они не вернулись домой, мать одного из них отправилась на поиски и обнаружила на берегу одежду и мотоцикл. Тела ищут спасатели со вчерашнего вечера, одного из погибших достали из воды, по данным МЧС РТ, это мальчик 2005 года рождения.

Несмотря на обстоятельства, указывающие на признаки утопления, следствие рассматривает различные версии произошедшего, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время ведутся поиски тел, на месте работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.