В Татарстане продолжают искать детей, которые ушли на плотину и пропали. Из водоема начали слив воды

В Буинском районе продолжаются поиски двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, которые накануне ушли из дома в деревне Маматкозино на плотину у деревни Ахмаметьево Буинского района и пропали. На берегу была найдена их одежда и мотоцикл.

На место выехали спасатели и полиция. На вечер 16 июля методом траления было обследовано 10 тысяч квадратных метров дна, визуально с мотолодки обследовали 120 метров в ширину гидротехнического сооружения до противоположного берега и по 200 метров вверх и вниз по течению от берега до берега. Была обследована акватория на площади 24 тысячи "квадратов".

Также было проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Буинского района, принято решение сливать воду. Учитывая объём воды, опорожнение ГТС проводится под контролем, сообщили в МЧС РТ. Угрозы затопления населенных пунктов нет. На 11.00 сегодняшнего дня уровень воды понизился на 150 сантиметров В 11.30 из Казани дополнительно прибыла водолазная группа в составе пяти человек. Поиск детей продолжается.