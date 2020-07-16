В Татарстане двое детей ушли на плотину. На берегу нашли только их одежду

Сегодня в Татарстане пропали двое детей - 2003 и 2005 годов рождения. Как сообщают в МЧС РТ, дети - жители деревни Ахмаметьево Буинского района - ушли гулять к местной плотине и долгое время не возвращались.

Поиски ведут спасатели

Когда мать пошла их искать, на берегу плотины она нашла только вещи. К месту выехали спасатели, медики, полицейские, ведутся поиски.

Напомним, что на днях в Челнах утонул 17-летний подросток, он ушел купаться вместе с другом, нырнул и больше не вынырнул.