«Есть хоть один шанс, что народ услышат?»: казанцы хотят сами выбирать мэра города

Депутат от КПРФ внес в Госсовет Татарстана законопроект о прямых выборах мэра горожанами. Мы провели опрос, который показал: большинство проголосовавших хотели бы принимать участие в выборе градоначальника.

При этом часть участников опроса высказалась в данном отношении негативно:

"Какая разница, что мы хотим. Наше мнение уже давно никого не интересует."

"А можно 4 вариант. Я бы проголосовал, только я не верю в честность наших выборов"

"Смысл сливать бабки в выборы? Есть хоть один шанс, что народ услышат?", - задаются вопросом казанцы.

Напомним, что в последний раз казанцы выбирали главу города более 10 лет назад. Новый проект закона предполагает, что выбирать мэра будут на пять лет.