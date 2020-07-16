В Казани предлагают вернуть прямые выборы мэра

В Госсовет РТ внесен законопроект о возврате прямых выборов мэра Казани. Его внес депутат от КПРФ Артем Прокофьев.

В документе предлагается выбирать мэра всеобщим тайным голосованием на пять лет, при этом задача назначать управленцев рангом ниже остается в ведении Казгордумы.

"С учетом действующего нормативного правового регулирования граждане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия в

управлении городом или районом через избрание своего главы. Как результат местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус. Вместе с тем свободные выборы имеют особую ценность в системе институтов народовластия, которые на уровне местного самоуправления должны получать наиболее широкую реализацию", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, что на сегодняшний день мэра выбирает Казгордума, выборы главы города, в которых участвовали жители, были отменены еще в 2009 году.