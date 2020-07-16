Стало известно, кто может не прививаться от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, кому можно не прививаться от коронавируса к моменту появления вакцины.

"Тех, кто тяжело переболел [COVID-19], иммунизировать не надо, у них и так уже есть защита. Другое дело, что на сегодняшний день еще неизвестно как она долго продержится. Но во всяком случае тот опыт небольшой, который мы имеем, говорит о том, что 2-5 месяцев по всей видимости иммунитет держится. Может быть и гораздо больше он продержится", - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

При этом директор центра отметил, что людям, переболевшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, вакцинация будет необходима, так как иммунитет, который у них выработался, нестойкий.

Ранее также сообщалось, когда может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции в России.