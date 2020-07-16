В Казани одновременно загорелись два балкона в многоэтажках. В МЧС рассказали подробности

Сразу два пожара на балконах произошли сегодня днем в Казани. Подробности о возгораниях рассказали в МЧС Татарстана.

Поданным ведомства, на улице Чистопольской в доме №59 загорелся балкон на третьем этаже, воспламенились вещи на площади в два квадратных метра. Через четыре минуты на место прибыли спасатели, пострадавших нет.



Следующий вызов поступил с улицы Сажинова, 3 в жилом комплексе "Салават Купере". В восемнадцатиэтажном доме со стороны подъезда шел густой дым. Горел балкон на восьмом этаже, огонь потушили до приезда МЧС. Прибывшие пожарные эвакуировали людей, пострадавших нет.

Как пояснили в ведомстве, причиной таких пожаров чаще всего становятся брошенные окурки.