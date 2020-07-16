В Татарстане по подозрению в организации убийства активиста задержан экс-глава Минэкологии

В Татарстане задержан Аглям Садретдинов, бывший глава Буинского района и экс-министр экологии РТ. Его подозревают в организации заказного убийства мужчины в 2003 году.

По информации Следкома РТ, в 2010 году исполнитель и посредник указанного преступления были приговорены Верховным судом республики к значительным срокам лишения свободы.

"Благодаря постоянной кропотливой и целенаправленной работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет в настоящее время получены данные о причастности к организации убийства 68-летнего местного жителя, который задержан", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в 2003 году Садретдинов, являясь главой Буинского района, организовал убийство жителя этого же района. Поводом послужила активная гражданская позиция потерпевшего и его жалобы на действия Садретдинова в различные инстанции.

Убийство было совершено руками членов ОПГ "Квартала". За 180 тысяч рублей они застрелили активиста на пороге его дома в Буинске.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.