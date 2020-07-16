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«Вроде не голые, в чем проблема?»: казанцев возмутили девушки, загорающие на набережной озера Кабан

16.07.2020, 09:26 486 4 prokazan.ru

В соцсетях появилось видео, на котором две девушки в купальниках загорают на набережной озера Кабан. Автора ролика возмутил тот факт, что практически раздетые дамы лежат в центре города. 

"Ничего необычного, просто две девицы загорают на набережной Кабана. Почему люди, которые пришли сюда погулять и насладиться природой, должны смотреть на это..." - пишет анонимный пользователь. 

Мнения горожан по этому поводу разделились. Одни поддержали автора, указывая на то, что для загорания в полуодетом виде есть специально отведенные места.

"Столько пляжей, нашли уж место"
"Я все понимаю, но это перебор. Для загораний есть специальные места. Это то же самое если бы на обычный пляж пришли нудисты"
"только городские мадамы на это способны"
"Это ж в центре города, девки о****и честно говорят. Почему их за это не оштрафовали?"
"Ни стыда, ни совести, как говорится", - возмущаются казанцы. 

При этом многие комментаторы заметили, что ничего страшного в таком отдыхе нет. 

"ОТСТАНЬТЕ УЖЕЕ ОТ ЛЮДЕЙЙЙ,дикари те ,кто снимает ,а не те ,кто так загорает"
"Автор, чем они могли Вам помешать??? Следите за собой и только за собой, только когда каждый начнёт следить исключительно за своими действиями за действиями своих детей, своих животных, только тогда будет идиллия..."
"Так вроде не голые ...В чём проблема ?"
"Ну люди наслаждаются. Если не нравится не смотрите ,вас же никто не заставляет", - недоумевают горожане. 

Напомним, что на сегодняшний день в Казани нет водоемов, на которых официально разрешено купаться, однако о запрете посещать пляжи речь не идет. 

Отдых Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
16 июля 2020
09:33
когда хотели найти богатого папика, но что-то пошло не так
Горожанин
0
16 июля 2020
09:38
Сколько же у нас всё таки ханжей - пляжи возле Кремля убрали, нет теперь им загорающие девушки на Кабане не нравятся - может сразу тогда все пляжи закрыть а дев нарядить в никабы, заодно и видно будет как в них ходить по жаре очешуенно.
Горожанин
0
16 июля 2020
09:43
Да плевать абсолютно .
Горожанин
0
16 июля 2020
10:06
Срамота!

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