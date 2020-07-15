Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Носить маску нужно всегда, когда есть риск заболеть. Об этом напомнила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова с беседе с ТАСС.

По ее словам, не стоит ждать какой-то даты, когда можно будет перестать носить маски.

"Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к новой коронавирусной инфекции. Сейчас сохраняется необходимость в связи с немалым числом инфицированных SARS-CoV-2, а с осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом", - отметила Руженцова.

Руженцова напомнила, что маску нужно носить в местах скопления людей и про контактах с заболевшими.

Напомним, ранее в Москве было проведено исследование, которое продемонстрировало опасность бессимптомного течения COVID-19. Люди при контакте с такими заболевшими забывали о мерах безопасности.