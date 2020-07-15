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Фото РИА Новости

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

15.07.2020, 09:15 44 0 prokazan.ru

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса. В столице РФ были проведены масштабные исследования распространения коронавируса в кругу близких заболевших.  Базой стали кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших, пишет РИА Новости.

"Наблюдения показали, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19. Так, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течении заболевания – 20%, со средней форме тяжести – 14%, при тяжелом течении заболевания – 15%. Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания у заболевшего", - отметила Ракова.

По ее словам, возможно, граждане чаще заражаются COVID-19 от болеющих коронавирусом в бессимптомной форме, так как при общении с ними "ведут себя менее осторожно и не столь неукоснительно соблюдают меры безопасности", сообщила вице-мэр. 

Напомним, ранее власти Татарстана из-за распространения коронавируса продлили самоизоляцию для граждан пожилого возраста.


 

Медицина / Минздрав Новости России Коронавирус Общество
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