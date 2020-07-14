В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что рост заболеваемости пневмонией оправдан

В Роспотребнадзоре Татарстана назвали "абсолютно оправданным" рост числа пневмоний в этом году. Ситуацию сегодня на онлайн-брифинге прокомментировала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

По ее словам, в этом году заболеваемость действительно выросла, однако ее некорректно сравнивать с показателями прошлого года и предыдущих лет.

"На сегодня сравнивать (число случаев) пневмонии с прошлым годом и даже со среднемноголетним показателем некорректно. Почему? Потому что в этом году поменялись подходы к диагностике. <...> Если раньше пневмония выставлялась рентгенологически, то сейчас у нас вся пневмония проходит через КТ. Новая форма диагностики, и понятно, что здесь мы видим совершенно оправданное увеличение заболеваемости в части того, что это диагностика на ранних стадиях", - пояснила Авдонина.

Также она отметила, что в числе выявляемых случаев пневмонии есть и бактериальные, а в последние три недели ситуация в данной части стабилизируется.

