В Татарстане с начала пандемии COVID-19 заболели более 5 тысяч человек, выздоровели почти 4 тысячи

По данным на 13 июля в Татарстане подтверждено 32 новых случая коронавируса, все они контактные.
Как сообщают в оперштабе РТ, пять человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 16
- Набережные Челны – 3
- Атнинский – 3
- Верхнеуслонский – 1
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 3
- Лаишевский – 1
- Муслюмовский – 1
- Нижнекамский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
- Черемшанский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5029 случаев COVID-1, выздоровело за весь период 3906 человек, в том числе 30 за минувшие сутки. Также за весь период зарегистрировано 23 смерти от инфекции.
Напомним, ранее российский иммунолог рассказал, у кого меньше всего шансов заболеть коронавирусом.
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