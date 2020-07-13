В Татарстане с начала пандемии COVID-19 заболели более 5 тысяч человек, выздоровели почти 4 тысячи

По данным на 13 июля в Татарстане подтверждено 32 новых случая коронавируса, все они контактные.

Как сообщают в оперштабе РТ, пять человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 16

Набережные Челны – 3

Атнинский – 3

Верхнеуслонский – 1

Заинский – 1

Зеленодольский – 3

Лаишевский – 1

Муслюмовский – 1

Нижнекамский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Черемшанский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5029 случаев COVID-1, выздоровело за весь период 3906 человек, в том числе 30 за минувшие сутки. Также за весь период зарегистрировано 23 смерти от инфекции.

Напомним, ранее российский иммунолог рассказал, у кого меньше всего шансов заболеть коронавирусом.