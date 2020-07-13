Иммунолог рассказал, какие категории людей скорее всего не заболеют коронавирусом

Российский иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в интервью kp.ru рассказал, у кого меньше всего шансов заболеть COVID-19.

По его словам, не заразиться совсем даже при встрече с инфекцией может человек с очень быстрым и сильным врожденным иммунитетом. Он "сработает" на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть в организм. При этом человек не заметит симптомов, но и иммунитет к коронавирусу возникнет с меньшей долей вероятности.

Человек может заразиться, но не заболеть. Это возможно для тех, кто переболели сезонными коронавирусами, условными "обычными простудами". В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами.

"Благодаря этой особенности человеческого организма активируется ранний специфический иммунный ответ. К слову, "памяти к вируса" хватит даже для того, чтобы организм поборол инфекцию быстрее", - пояснил Крючков.

В легкой или бессимптомной форме болезнь будет протекать у тех, чей организм в целом сильный и не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям. Такие люди могут "покашлять пару дней", но иммунитет у них появится, сообщил иммунолог.

Напомним, ранее ученые также сообщали о повышении заразности COVID-19. Если в марте от одного заболевшего могли заразиться 2,5-3 человека, то теперь эта цифра выросла на треть.