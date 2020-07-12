В озере Лебяжьем в Казани утонул пятилетний мальчик. Об этом рассказали в МЧС РТ.

Со слов родителей, ребенок играл в воде на небольшой глубине вместе со своим старшим братом, в какой-то момент мальчик пропал из вида. Родители пытались найти сына самостоятельно, но, как отмечают спасатели, только потеряли время. Когда найти малыша не смогли, взрослые обратились к спасателям.

К розыску приступили специалисты вместе с очевидцами, нашли ребенка в воде и пытались оказать первую помощь, до приезда скорой проводили реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Прибывшие медики констатировали смерть.

Участником еще одного происшествия на озере стал 15-летний подросток. Он поплыл за мячом, не рассчитал силы и начал тонуть. С помощью жилета он был доставлен спасателем на берег.