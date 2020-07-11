Внесение изменений в Конституцию России потребует пересмотра примерно 300 законов Татарстана. Об этом рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», на XXXIII конференции Казанского местного отделения партии.

«Более ста федеральных законов будут подвергнуты уточнению, а нам придется около 300 законов республики проанализировать. К этому стоит добавить десятки тысяч нормативных документов Правительства РТ и органов муниципальной власти», – отметил Мухаметшин.

Работу по пересмотру законов планируется проводить синхронно из-за имеющегося ограничения по времени.

«Серьезная работа предстоит самой Госдуме РФ. Первоначально они будут предлагать необходимые изменения, законодатели субъектов будут их отсматривать, а после этого принимать решения и менять, уточнять или добавлять отдельные моменты в конституциях и уставах субъектов РФ», – пояснил Председатель Госсовета РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу добавить в межведомственный комитет по правовым вопросам руководителей правовых управлений Набережных Челнов и Казани для выработки совместных решений и не создавать дополнительную комиссию.