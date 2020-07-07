В Казани умерла вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллиной, которая только два месяца назад смогла наконец получить благоустроенное жилье вместо ветхого дома. Женщина умерла накануне своего дня рождения, 4 июля, 5 июля ее похоронили в поселке Отары, сообщает дочь Лутфуллиной.

Напомним, что в 2018 году разразился скандал, связанный с жилищными условиями супруги умершего ветерана. Из-за ошибки в написании фамилии, имени и отчества пожилая жительница Казани не могла переехать из ветхого домика на Хади Атласи в благоустроенное жилье. Решить вопрос и предоставить бабушке квартиру поручил Рустам Минниханов. 9 мая в год 75-летия Победы Бибинур Лутфуллина встретила в новой квартире в "Салават Купере", где прожила всего два месяца. Известно, что наследницей жилья стала дочь пенсионерки.