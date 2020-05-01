Вдова ветерана в Казани не могла переехать из ветхого дома из-за ошибки в документах

93-летняя жительница Казани Бибинур Лутфуллина наконец смогла получить новую квартиру и переехать из своего ветхого дома. Как сообщает Госжилфонд РТ, вдове ветерана дали квартиру в "Салават Купере", в доме №8 по улице Наиля Юсупова.

До этого Бибинур Лутфуллина проживала в старом частном доме без удобств в Казани. Пожилая женщина не могла переехать в благоустроенное жилье из-за ошибки в документах. Жилищный вопрос труженицы тыла был решен по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханов. Выяснилось, что расхождения в написании фамилии, отчества и даты рождения были главным препятствием для переезда из ветхого жилья.

Рустам Минниханов потребовал «в кратчайшие сроки» решить вопрос о внесении необходимых изменений в документы вдовы ветерана ВОВ Рашита Лутфуллина. Президент Татарстана поручил до 9 мая 2020 года обеспечить женщину жильем. Он указал чиновникам на «недопустимость бюрократизма», особенно когда речь идет о ветеранах.

Новая квартира площадью 41 квадратный метр оснащена необходимыми приборами учета, сантехникой, электроплитой и пожарными датчиками, в ней сделан ремонт. В качестве подарка на новоселье от Госжилфонда Бибинур Лутфуллина получила телевизор. Квартира находится на втором этаже дома, но подниматься пешком вдове не придется: в подъезде установлены 2 лифта – пассажирский и грузовой. Также в доме учтены все требования безопасности и комфорта для маломобильных граждан,сообщают в пресс-службе Госжилфонда.