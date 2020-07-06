В Казани в рамках нацпроекта благоустраивают сразу пять общественных территорий. Как сообщают в мэрии города, на эти цели потратят 887 миллионов рублей.

Так, в рамках подготовки к празднованию 100-летия ТАССР в городе ведут благоустройство парка у ДК им. Саид-Галиева. Здесь уже реконструированы памятник жителям блокадного Ленинграда, монумента павшим воинам и системы Вечного огня. В близлежащей зеленой зоне оборудуют летнюю сцену, реконструируют скульптуры входной группы, установят новые арт-объектов и афиш и проведут дополнительное озеленение.

К концу лета на Авангардной улице, на участке площадью более 8 тысяч квадратных метров, появится несколько детских площадок для разных возрастных групп, небольшой памп-трек, тренажерная площадка, футбольно-волейбольная зона и сцена, которая зимой будет служить подиумом для новогодней елки.

Также продолжается обустройство площади перед реконструированным ДК Железнодорожников. По просьбам жителей здесь восстанавливают фонтан, озеленят территорию и организуют детскую игровую зону. Также в перечне работ − реконструкция остановочного павильона, инженерных сетей, пешеходных дорожек, сетей водоснабжения, канализации и автополива.

Реализуется вторая очередь масштабной реконструкции набережной озера Нижний Кабан.На участке со стороны улицы Салимжанова ведутся железобетонные работы, устройство и прокладка инженерных сетей. На участке протяженностью почти два километра появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки.

Также стартовал третий этап благоустройства старейшего городского парка «Черное озеро». Он включает в себя аварийно-восстановительные работы «Арки влюбленных», ремонт ограждений, лестницы и поручней, дополнительное озеленение, смену покрытия части пешеходных дорожек. В парке появятся медийные арт-объекты, художественная подсветка, системы видеонаблюдения и звукового оповещения.