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В Казани будут судить машиниста поезда, который нанес РЖД восемь миллионов рублей ущерба

03.07.2020, 18:46 369 1 prokazan.ru
Из-за ошибки машиниста с рельсов сошел поезд

В Казани будут судить машиниста, из-за ошибки которого с рельсов сошел поезд, тем самым компании "РЖД" был нанесен ущерб на сумму восемь миллионов рублей.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте, 40-летний Роман Ч. в марте 2020 года во время маневровых работ допустил сход с рельсов поезда, в составе которого был 61 вагон. Люди не пострадали, но компании был причинен крупный ущерб.

"Обвиняемый железнодорожник, осуществляя управление поездом, не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров",  - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,  в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба". Следователями собрана необходимая доказательная база и уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Суд Деньги Дороги Происшествия Казань
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комментарии

Горожанин
0
03 июля 2020
19:11
Так вроде стрелочник всегда виноват , в истории принято , так как машинист не может по своему желанию повернуть поезд в любое понравившееся направление ?

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