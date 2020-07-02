Райффайзенбанк подключил к СБП крупнейшего строительного ритейлера

Райффайзенбанк подключил к сервису СБП по приему платежей с помощью QR-кода первую региональную компанию в сегменте строительного ритейла.

Благодаря реализации проекта “Стройландия”, один из крупнейших сетевых игроков российского рынка строительных и отделочных материалов, сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить эквайринговую комиссию до 0,4%.

“Стройландия” рассматривала подключение к сервису СБП с конца 2019 года. Этот способ проведения оплаты позволял предоставить клиентам удобный, практичный сервис, который гарантировал безопасность (отсутствие необходимости вводить пин-код) и прозрачность платежей. После старта пилотного проекта актуальность технологии возрастала с каждым днем: в условиях пандемии она позволяла обеспечить не только цифровую, но и физическую безопасность клиентов благодаря бесконтактному способу оплаты.

Оплата покупок в одно касание

Для оплаты покупок используется технология динамического QR-кода. Для того, чтобы оплатить покупку в розничной сети “Стройландии”, клиенту достаточно просто отсканировать QR-код на кассе. После этого в мобильном приложении банка, поддерживающем СБП, можно будет подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет магазина в течение 15 секунд. Уведомление о факте оплаты приходит на телефон покупателя в виде виртуального чека, а также на кассу продавца, после чего покупатель получает кассовый чек.

“Мы всегда стремимся предоставлять покупателям самые современные решения, будь то ассортимент товаров и сервисов или способ выбора и оплаты покупок. Проект, реализованный совместно с Райффайзенбанком, позволил нам стать первым региональным ритейлером, принимающим оплату по QR-коду в СБП”, — сказал Илья Поздышев, финансовый директор компании “Стройландия”.

“Райффайзенбанк — один из ключевых участников Системы быстрых платежей в направлении c2b, реализующий гибкие решения, адаптирующиеся под потребности для корпоративного сегмента, — рассказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Мы гордимся доверием со стороны компании Стройландия и уверены, что ее клиенты по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок”.

Сейчас сервис оплаты по QR-коду доступен во всей сети “Стройландии” в 24 городах России. В ближайшее время будет реализована функциональность оплаты по СБП на сайте компании. Руководство “Стройландии” ожидает, что до конца года возможностями СБП воспользуются каждый третий клиент компании.

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, она составит от 0.4% до 0.7%. Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.