«Спецоперация вброс»: в Казани на избирательном участке загорелся комплекс для обработки бюллетеней

Накануне, в день голосования по поправкам в Конституцию, в Казани загорелся один из комплексов обработки избирательных бюллетеней. Об инциденте рассказали власти Кировского и Московского районов в своем "Инстаграм".

Возгорание произошло в 15.20, по предварительным данным, произошло замыкание аккумулятора, что и стало причиной пожара. В Администрации района отмечают, что КОИБ был подключён в соответствии со всеми техническими правилами. На место оперативно выехали службы МЧС и устранили задымление. Помимо этого, изучили второй Комплекс на наличие неполадок. Слаженно сработала и комиссия на участке.

Пострадавших нет, целостность бюллетеней также не нарушена. Добавим, что инцидент вызвал у казанцев скептические шутки:

"Даже Вселенная против голосования"

"Спецоперация вброс"

"красавцы. вот это отмаза", - пишут горожане в соцсетях.