Всероссийскую перепись населения перенесли на следующий год

В России перенесены сроки проведения переписи населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Планировалось, что она пройдет в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было принято решение сдвинуть сроки мероприятий. Согласно новому документу, она состоится с 1 по 30 апреля следующего года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено, перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей подведут в октябре 2021 года, окончательные итоги должны подвести в IV квартале 2022 года.