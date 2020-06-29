С 15 июля в России разрешат работу кинотеатров. Об этом сегодня на совещании с Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Ещё одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъёма, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец возвращаются к нормальной жизни", - отметил Чернышенко.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане в связи с переходом на второй этап снятия ограничений вступают в силу очередные послабления. Так, с 29 июня разрешена работа торговых объектов площадью до 800 квадратных метров.