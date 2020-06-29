По данным Центральной избирательной комиссии Татарстана на 29 июня проголосовали 1 487 200 граждан. Всего в республике правом волеизъявления обладает 2,9 миллиона жителей.

Напомним, что голосование по поправкам стартовало 25 июня и продлится до 30 июня. В этот период у татарстанцев есть возможность проголосовать на открытом воздухе – в специально оборудованных на придомовой территориии автобусах, палатках. Всего в республике организовано 427 таких площадок. Вечером 30 июня они прекратят свою работу, 1 июля татарстанцы смогут проголосовать только на стационарных пунктах.

Добавим, что все участки обеспечены дезинфицирующими ковриками и средствами, а гражданам выдают персональные маску, перчатки и авторучку.