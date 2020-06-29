На Большом Казанском кольце переключено движение по временной схеме под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковская, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Это позволило строителям приступить к завершающему этапу работ на объекте строительства.

На минувшей неделе специалисты обустраивали балластное корыто из щебня на пролетном строении путепровода, а также уложили рельсошпальную решетку трамвайных путей. Начаты работы по установке водоотводных лотков. Продолжается устройство надземного пешеходного перехода, уже монтируется система внутреннего и внешнего освещения.

Произведена отсыпка подстилающих слоев дорожного полотна из щебня, уложены нижний слой покрытия на площади 301 кв.м и верхний слой покрытия на площади 1309 кв.м. Заасфальтированы тротуары на площади 665 кв.м. Начата разборка дорожной одежды по улице Тульская вдоль подпорной стены №3 путепровода.

Напомним, что строительство первого этапа БКК планируют завершить к 30 августа.