В Татарстане на 27 июня подтвержден 41 новый случай COVID-19, все случаи - контактные, сообщает оперштаб республики. 12 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 11

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 18

Набережные Челны – 10

Алексеевский – 1

Высокогорский – 1

Елабужский – 1

Заинский – 1

Зеленодольский – 1

Камско-Устьинский – 1

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 2

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Тюлячинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 4431 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 3265 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. На лечении остается 1151 человек, скончались 15 пациентов с коронавирусом. Данные обо всех погибших собраны в обновляемом материале ProKazan.ru.