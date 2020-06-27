В Татарстане на 27 июня подтвержден 41 новый случай COVID-19, все случаи - контактные, сообщает оперштаб республики. 12 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 15
- От 50 до 60 – 11
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 18
- Набережные Челны – 10
- Алексеевский – 1
- Высокогорский – 1
- Елабужский – 1
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Лаишевский – 2
- Нижнекамский – 2
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 1
- Тюлячинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 4431 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 3265 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. На лечении остается 1151 человек, скончались 15 пациентов с коронавирусом. Данные обо всех погибших собраны в обновляемом материале ProKazan.ru.
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