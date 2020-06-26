В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили задержку с постановлением по снятию ограничений по COVID-19

Сегодня на онлайн-брифинге заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина прокомментировала от лица ведомства ситуацию с новыми послаблениями. Напомним, что накануне она заявила о постановлении, которое будет их регламентировать и готовится к выходу, однако документ на сайте Кабмина РТ так и не появился.

"На сегодня переход на второй этап согласован, показатели у нас на сегодня для этого есть. Насколько я знаю, постановление Кабинета министров оно готовится, оно выйдет, просто есть технические, видимо, моменты, еще идет обсуждение. Мы свои предложения в части снятия ограничений дали, сейчас, видимо, документ находится на согласовании, на подписи", - пояснила Авдонина.

Напомним, ранее сегодня ситуацию с постановлением прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она заявила, что власти не анонсируют никаких послаблений, и документ будет выпущен, когда придет время.