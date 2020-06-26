«Мы не анонсируем новые послабления»: власти Татарстана объяснили ситуацию со снятием ограничений

Постановление об очередных послаблениях в Татарстане будет издано тогда, когда для этого наступит время. Накануне замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина проанонсировала новый документ, который должен был, в связи с переходом республики на второй этап снятия ограничений, регламентировать новые послабления. Однако на сегодняшний день постановления на сайте Камбина РТ нет.

Ситуацию на онлайн-брифинге пояснила руководитель пресс-службы Рустама Минниханова Лилия Галимова.

"Мы никогда не анонсируем никакие новые послабления. Решения принимаются исходя из ситуации, в моменте. Никаких прогнозов, никаких планов никогда не строится, поэтому постановление о следующем этапе снятия ограничений выйдет ровно тогда, когда будет принято соответствующее решение", - подчеркнула Галимова.

Также она отметила, что каждый день по утрам президенту докладывают оперативные данные по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, ежедневно обсуждаются вопросы, связанные с возможностью снятия ограничений или наоборот.

"Решения принимаются в моменте. Никто не ставит задачу о том, чтобы выдать постановление на конкретную дату", - отметила руководитель пресс-службы президента РТ.

Напомним, что сейчас Татарстан находится на втором этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.