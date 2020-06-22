Татарстану разрешили переход на второй этап снятия ограничений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

"Мы получили согласование <...> о переходе на второй этап снятия ограничений. То есть сейчас прорабатываются вопросы о дальнейшем частичном снятии ограничительных мероприятий, будет постановление Кабмина, в каком виде выйдет, пока вопрос не обсуждали", - сообщила Авдонина.

Также она добавила, что среди возможных послаблений - начало работы детских оздоровительных учреждений и открытие торговых объектов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Какие именно послабления начнут действовать, будет известно после 24 июня.