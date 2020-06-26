В Казани суд признал законным строительство мечети "Рахматулла" в Авиастроительном районе. Рядом с будущим религиозным объектом расположены школа и детский сад. О решении суда в своем "Инстаграм" рассказал адвокат Руслан Нагиев, который выступал в суде в защиту мечети.

"У меня радостная новость для мусульман Казани! Хвала Всевышнему, сегодня, 25 июня 2020 года, суд вынес принципиальное решение в пользу строительства мечети «Рахматулла» в Авиастроительном районе Казани! В необоснованных требованиях исцтов о запрете строительства мечети полностью отказано", - пишет Нагиев (орфография и пунктуация автора сохранена).

Также Нагиев выразил благодарность судье Лилии Сафиной за объективное и справедливое рассмотрение дела, а так же исполкому Казани за принципиальную позицию.

Напомним, что конфликт по поводу строительства мечети длился несколько лет, казанцы выступали против возведения религиозного объекта возле образовательных учреждений.