В Казани суд начал рассматривать коллективный иск жителей против строительства мечети около школы

В Авиастроительном районном суде Казани началось рассмотрение коллективного иска жителей района. Он выдвинут в отношении прихода мечети "Рахматулла". Религиозное учреждение планируют построить на пересечение улиц Симонова и Годовикова, местные жители - а в списке истцов числится более 20 человек - недовольны, что мечеть будет стоять рядом со школой.

Напомним, что жители Авиастроительного района выражают недовольство уже не первый год: конфликт длится с 2013 года. В 2011 году исполком Казани передал участок, ранее находившийся в ведении управления образования, ДУМ РТ. Тогда начатую стройку признали незаконной и остановили, однако в 2015 году прошли публичные слушания, на которых было одобрено изменение вида разрешенного использования участка. Стройку возобновили, а в Духовном управлении мусульман республики пообещали не использовать громкоговорители для призыва на намаз, а также проводить ритуальные жертвоприношения.