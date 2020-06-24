В Татарстане на 24 июня подтверждено 39 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 36 – контактные.
6 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 1
- От 30 до 50 – 20
- От 50 до 60 – 13
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 26
- Атнинский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 3
- Кайбицкий – 1
- Кукморский – 2
- Новошешминский – 1
- Пестречинский – 2
- Тетюшский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4310 случаев коронавируса, выздоровело за весь период 3128 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. На лечении остаются 1169 человек. Новых смертей от коронавируса на 24 июня не зафиксировано. Напомним, что накануне в статистику попала 13-я по счету смерть пациента с COVID-19 в Татарстане.
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