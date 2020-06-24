В Татарстане на 24 июня подтверждено 39 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 36 – контактные.

6 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 1

От 30 до 50 – 20

От 50 до 60 – 13

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 26

Атнинский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 3

Кайбицкий – 1

Кукморский – 2

Новошешминский – 1

Пестречинский – 2

Тетюшский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4310 случаев коронавируса, выздоровело за весь период 3128 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. На лечении остаются 1169 человек. Новых смертей от коронавируса на 24 июня не зафиксировано. Напомним, что накануне в статистику попала 13-я по счету смерть пациента с COVID-19 в Татарстане.