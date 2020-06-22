В пресс-службе партии "Яблоко" опубликовали данные социологического опроса, проведенного Левада-Центром с 11 по 17 июня. Респондентам предлагалось оценить поправки, предлагаемые президентом РФ Владимиром Путиным и пакет "Конституция свободных людей", подготовленный партией "Яблоко". В опросе приняли участие 1516 человек старше 18 лет по репрезентативной выборке населения России.

По данным исследования, только четверть россиян при альтернативном голосовании поддержали бы поправки Путина, и 80% - "Конституцию свободных людей".

"Все поправки ОКС и "Яблока", о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством опрошенных. Так, 82% россиян приветствовали введение выборности членов Совета Федерации; 68% – наделение Госдумы правом выносить вотум недоверия отдельным министрам, 51% – наделение депутатов правом выдвигать кандидатуру премьер-министра; 54% опрошенных выступили за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет, ровно половина – поддержала выборность председателей судов голосованием судей", - сообщают в пресс-службе партии.

Наибольшую поддержку у россиян, как сообщают в партии, нашли социальные поправки ОКС и "Яблока": об обязанности государства лечить детские заболевания за счет бюджета (95%), о передаче пенсионных накоплений по наследству (90%), о введении индивидуальных накопительных счетов для зачисления части доходов от экспорта природных ресурсов (77%), о закреплении в Конституции единого возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на уровне 60 лет (58%). При этом поправка «Яблока» также включает в себя снижение пенсионного возраста для женщин на 2 года за каждого ребенка.

"Полученные результаты – это не просто опрос, это самый достоверный из возможных срез общественного мнения, - заявил председатель партии Николай Рыбаков. – И он принес нам и нашему проекту Конституции победу. То, что предлагает "Яблоко", поддерживает большинство граждан, а Путин представляет всего четверть россиян, он в подавляющем меньшинстве. Совершенно очевидно, что всемерная поддержка Путина и его политики – надутый пропагандой пузырь".

Ранее мы писали о том, что в одном из казанских кафе "на десерт" приносят поправки в Конституцию.