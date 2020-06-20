Минниханов поставил точку в вопросе проведения Сабантуя в Татарстане

Президент РТ рассказал, где можно проводить праздник, а где нельзя, и при каких условиях. Он заявил, что вообще-то Сабантуй - истинно деревенский праздник.

В Казани в автобусах разгорелись сразу два скандала из-за масок. Один из них - с применением газового пистолета

Казанцев, кажется, совсем достал масочный режим. Они неадекватно реагируют на просьбы кондукторов в автобусах надеть маску и даже хватаются за пистолет. Обоих нарушителей сдали в полицию, а Ассоциация перевозчиков требует их наказать.

В парке Горького сегодня горело семейное кафе

Пожар попал на видео. На кадрах - пожарные, автолестница и много дыма.

Противники строительства МСЗ под Казанью заявили, что международная экспертиза - фейк

Они изучили документы, нашли поводы для сомнений и выдвинули вопросы, на которые должна ответить экспертиза на самом деле.

В Татарстане назвали число врачей, которые заразились коронавирусом на рабочем месте

Сегодня состоялась очередная онлайн-конференция, посвященная вопросу пандемии. Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков озвучил цифры по медикам, которые заразились на работе, а также пояснил, почему скорые в Казани - совсем "не скорые".

Мать-одиночка из Татарстана через "Инстаграм" просит Минниханова о помощи

Девушка записала видеообращение, в котором просит президента помочь устроить ребенка в садик. Ему четыре года, а места так и не досталось. Девушка не знает, как выживать, потому что за малышом смотреть некому, а работать надо.