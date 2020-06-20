ЛДПР назвала имя своего кандидата на пост президента Татарстана. Им стал координатор местного отделения партии Владимир Сурчилов. Об этом Сурчилов сообщил изданию "Ъ - Казань".

Владимир Сурчилов родился в Казани в 1976 году, окончил Казанский федеральный университет по специальности "радиофизика", Академию управления МВД России по специальности "юриспруденция". Служил в армии и МВД Татарстана, с 2014 года ушел в политику, стал сначала заместителем, а позже координатором отделения ЛДПР в Татарстане.

Напомним, что ранее "Единая Россия" также назвала своих кандидатов на пост главы республики, одним из них стал действующий президент РТ. Ранее о поддержке Минниханова на предстоящих выборах заявил Путин. Выборы главы РТ пройдут 13 сентября.