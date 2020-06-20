Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сегодня в ходе онлайн-конференции прокомментировал проблему с задержками скорой помощи в Казани. Ранее жители жаловались, что медиков приходится очень долго ждать.

В ответ на вопрос журналистов Жаворонков подтвердил наличие проблемы и объяснил происходящее.

"Да, действительно, мы фиксируем задержки скорой помощи, это правда. Связаны они с тем, что у нас проблема коронавирусной инфекции муссируется очень активно сейчас, идут повальные вызовы скорой медицинской помощи при температурах 37 - 37,1. У медиков довольно серьезные нагрузки", - отметил Жаворонков.

Также он сообщил, что на линии в Казани ежедневно работает в среднем порядка 80 бригад.

Напомним, ранее Владимир Жаворонков озвучил номера телефонов для родственников пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом. По ним можно получить справки о состоянии здоровья, переводе в другое учреждение и другим вопросам.