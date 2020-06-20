Жители Татарстана могут узнать новости о близких, которые находятся в больнице с коронавирусом, по горячей линии Республиканской клинической больницы. Сегодня в ходе пресс-конференции номера телефонов озвучил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, узнать о госпитализации, подготовке пациента к выписке, получить информацию о переводе пациента в другое учебное учреждение можно по круглосуточному телефону 231-74-04.

Для отправки сообщений доверенные лица больных также могут воспользоваться чатом в WhatsApp, сообщения нужно отправлять на номер +79375890003.

При этом Жаворонков подчеркнул, что информацию о состоянии больных защищает закон о персональных данных, и узнать о состоянии больного может доверенное лицо, которое пациент указал при поступлении в госпиталь.