Парад Победы 24 июня в Казани пройдет без зрителей. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Мероприятие традиционно пройдет на площади тысячелетия, и зрители на него не приглашаются. При этом будет организована телевизионная трансляция парада, отметила Фазлеева.

Репетиция в этом году будет только одна, она назначена на 20 июня. В этом день будут перекрыты дороги и ограничено пешеходное движение.

Ранее сообщалось, что власти 13 городов страны решили отказаться от мероприятия, Парада Победы не будет, в том числе, в Набережных Челнах.